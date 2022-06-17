Війна з росією: оперативна інформація на ранок 17 червня

08:13 17 червня Київ, Україна

Протягом доби на Донеччині воїни ТРО ЗСУ збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і у Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 червня.



На Волинському та Поліському напрямах основні зусилля підрозділу збройних сил республіки білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.



На Сіверському напрямку ворог продовжує проведення демонстративних дій. Агресор обстрілював із артилерії підрозділи Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.



На Харківському напрямку основні зусилля супротивник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу Сил оборони на державний кордон та у тил угруповання військ, що діє на Слов'янському напрямку. Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Кочубіївка. Наші воїни відповіли влучним вогнем, і ворог відійшов.



На Слов'янському напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов'янськ. Ведуть розвідку боєм у районі населеного пункту Краснопілля, бій триває. Ворог намагався взяти під повний контроль село Богородичне. Українські воїни успішно відбили штурм.



Намагаючись створити умови для розвитку наступу на місто Слов'янськ, ворог застосовує артилерію у районах Долини, Краснопілля, Дубровного та Вернопілля.



На Лиманському напрямку активних дій супротивник не вів.



На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії за підрозділами наших військ. Завдали авіаудар по населеному пункту Устинівка. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. Противник здійснює переміщення на напрямок додаткових підрозділів реактивної артилерії.



На Бахмутському напрямку захисники України відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте. Ворог відійшов. Окупанти спробували висунутися у напрямку населених пунктів Василівка та Берестове. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога втекти.



На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Перемоги.



На Південнобузькому напрямку ворог застосовував ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Кульбакине, Миколаївка, Степова Долина, Мурахівка, Новопавлівське, Шевченкове, Зоря, Партизанське, Квітневе, Новогригорівка, Кизивка, Киселів, Каховському та Бериславському районах Херсона.



Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У його акваторії знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".