Війна росії з Україною не завершиться цього року - голова британської розвідки

Глава військової розвідки Великобританії Джим Хокенхалл вважає, що ні росія, ні Україна не зможуть досягти визначального військового успіху цього року.
Про це повідомляє ВВС.
Генерал вважає, що війна затягнеться. За його словами, зараз росія намагається створити додаткові сили після значних втрат. Їй також доводиться передислокувати якусь кількість військ із Донбасу на південь України, зокрема, на Херсонщину. Саме її Київ оголосив як мету контрнаступу номер один і зараз послідовно відрізає від можливості отримувати підкріплення, у тому числі атакуючи мости. Однак очікувати на південному фронті значних змін у найближчі місяці не варто, наголошує Хокенхалл.
Він зазначив, що розуміє бажання України повернути територію, але вважає, що цього року жодна зі сторін не зробить рішучих дій, «хоч будуть контратаки та контрнаступи».
У зв'язку з цим виникає питання: що робитиме президент росії володимир путін? Хокенхалл не виключив, що російський лідер може вдатися до тактичної ядерної зброї, якщо відчує загрозу поразки. Генерал каже, що за цим стежать дуже, дуже уважно.
Він нагадав, що російська військова доктрина, на відміну від західної, передбачає використання тактичної чи бойової ядерної зброї для військових операцій. Проте Хокенхалл вважає малоймовірним, що це станеться найближчим часом: прогноз може змінитися лише якщо зміниться динаміка на полі бою.
Глава британської розвідки додав, що сила єдності Заходу та опору України перевершили всі очікування, як і невдачі збройних сил росії, чиє командування, управління та тилове забезпечення були «поганими». Російські військові також страждають від політичного втручання у їхню діяльність як на стратегічному, так і на тактичному рівні, зазначив він. Хокенхалл звернув увагу на відсутність довіри між політичним та військовим класом росії. Він здивований, що москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.
Генерал додав, що, як і раніше, вважає росію найбільшою загрозою. З початку війни британська розвідка щодня публікує зведення про ситуацію на фронті, хоча зазвичай подібні розвіддані суворо засекречені.
Генерал вважає, що війна затягнеться. За його словами, зараз росія намагається створити додаткові сили після значних втрат. Їй також доводиться передислокувати якусь кількість військ із Донбасу на південь України, зокрема, на Херсонщину. Саме її Київ оголосив як мету контрнаступу номер один і зараз послідовно відрізає від можливості отримувати підкріплення, у тому числі атакуючи мости. Однак очікувати на південному фронті значних змін у найближчі місяці не варто, наголошує Хокенхалл.
Він зазначив, що розуміє бажання України повернути територію, але вважає, що цього року жодна зі сторін не зробить рішучих дій, «хоч будуть контратаки та контрнаступи».
У зв'язку з цим виникає питання: що робитиме президент росії володимир путін? Хокенхалл не виключив, що російський лідер може вдатися до тактичної ядерної зброї, якщо відчує загрозу поразки. Генерал каже, що за цим стежать дуже, дуже уважно.
Він нагадав, що російська військова доктрина, на відміну від західної, передбачає використання тактичної чи бойової ядерної зброї для військових операцій. Проте Хокенхалл вважає малоймовірним, що це станеться найближчим часом: прогноз може змінитися лише якщо зміниться динаміка на полі бою.
Глава британської розвідки додав, що сила єдності Заходу та опору України перевершили всі очікування, як і невдачі збройних сил росії, чиє командування, управління та тилове забезпечення були «поганими». Російські військові також страждають від політичного втручання у їхню діяльність як на стратегічному, так і на тактичному рівні, зазначив він. Хокенхалл звернув увагу на відсутність довіри між політичним та військовим класом росії. Він здивований, що москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.
Генерал додав, що, як і раніше, вважає росію найбільшою загрозою. З початку війни британська розвідка щодня публікує зведення про ситуацію на фронті, хоча зазвичай подібні розвіддані суворо засекречені.
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