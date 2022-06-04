Війна Росії та України може закінчитися у будь-який момент - ВП

Усі люди, і не лише в Україні, з надією дивляться у майбутнє, чекаючи на закінчення війни. Але коли настане цей кінець? Будь-який прогноз має спиратися на факти.
Ось що заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у п'ятницю, 3 червня.
За словами представника ВП, крім математики війни ще мають свою психологію. При цьому він згадав про внутрішній конфлікт у Росії, який розпалюється на тлі ізоляції країни.
Раніше радник анонсував, що як тільки Україна отримає від західних партнерів достатню кількість зброї, українська армія піде в інтенсивний контрнаступ.
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