Війна Росії та України може закінчитися у будь-який момент - ВП

Усі люди, і не лише в Україні, з надією дивляться у майбутнє, чекаючи на закінчення війни. Але коли настане цей кінець? Будь-який прогноз має спиратися на факти.

Ось що заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у п'ятницю, 3 червня.

"Війна може бути парадоксальною. Тобто будь-якої миті вона може закінчитися, але обов'язково на умовах України. Вона може закінчитись і за місяць, а може закінчитися до зими. Тому що війна – це не лише математика на полі бою”, – сказав він.

За словами представника ВП, крім математики війни ще мають свою психологію. При цьому він згадав про внутрішній конфлікт у Росії, який розпалюється на тлі ізоляції країни.

"Вони вже сьогодні ізгої, під потужним санкційним тиском, репутаційно виглядають мізерно. Все це продукує внутрішню паніку, точаться конфлікти. Багато таких чинників можуть призвести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться", - пояснив Подоляк.

Раніше радник анонсував, що як тільки Україна отримає від західних партнерів достатню кількість зброї, українська армія піде в інтенсивний контрнаступ.