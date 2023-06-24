Війна почалася і закінчиться всередині Росії. Процес розпочато - Данилов

12:40 24 червня Київ, Україна

Увага всіх політиків зараз прикута до подій, які відбуваються в Росії та пов'язані з Євгеном Пригожиним. Свою оцінку подіям на так званий "заколот", який нині проводять найманці ПВК Вагнер на території Росії, дав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов. Війна, розв'язана російською федерацією проти України, закінчиться всередині самої країни-агресора і цей процес уже розпочався, заявив він у своєму Twitter-акаунті у суботу, 24 червня.

"Українська формула стійкого світу передбачає вихід на кордони 1991 року та запуск процесів саморуйнування Росії. Як війна почалася, так і закінчиться - всередині Росії. Процес розпочато", – пояснив чиновник.

Нагадаємо, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин у ніч на суботу, 24 червня, опублікував нове голосове повідомлення, в якому заявив, що його бійці перетнули держкордон Росії "у всіх місцях" і вже входять до Ростова.