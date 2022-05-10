Війна на Донбасі: в ТКГ підбили підсумки і назвали наступні кроки своєї роботи

Рік тому, 9 грудня, відбувся "Паризький саміт" лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Франції, Німеччини та Росії.
Українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України підбила підсумки виконання домовленостей, а також назвала такі заплановані кроки своєї роботи.
Про це повідомила пресслужба української делегації в середу, 9 грудня.
Відзначається, що завдяки активізації діяльності ТКГ вдалося домовитися про суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань критичної інфраструктури на Донбасі. Також в грудні 2019 і квітні 2020 років відбулися обміни полоненими.
Наступними кроками врегулювання конфлікту українська делегація в ТКГ бачить:
- подальше звільнення утримуваних осіб;
- забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, перш за все Міжнародного Комітету Червоного Хреста, до всіх утримуваних;
- відкриття та належне функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування;
- виконання безпеки умов (розмінування, розведення військ);
- продовження обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.
Українська делегація подякувала Франції та Німеччині, а також ОБСЄ за активне посередництво у врегулюванні конфлікту на Донбасі, а також закликала Росію зробити реальні кроки для завершення збройного конфлікту на сході України.
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