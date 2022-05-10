Війна на Донбасі: в ТКГ підбили підсумки і назвали наступні кроки своєї роботи

14:11 09 грудня Київ, Україна

Рік тому, 9 грудня, відбувся "Паризький саміт" лідерів країн "нормандської четвірки" - України, Франції, Німеччини та Росії.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України підбила підсумки виконання домовленостей, а також назвала такі заплановані кроки своєї роботи.

Про це повідомила пресслужба української делегації в середу, 9 грудня.

Відзначається, що завдяки активізації діяльності ТКГ вдалося домовитися про суттєве зменшення кількості людських жертв і руйнувань критичної інфраструктури на Донбасі. Також в грудні 2019 і квітні 2020 років відбулися обміни полоненими.

"Українська сторона внесла важливі ініціативи щодо подальшого розведення сил і засобів та продовження процесу розмінування і здійснила інші практичні кроки з метою забезпечення сталої безпеки середовища і поліпшення загальної гуманітарної ситуації в зоні конфлікту", - говорять в ТКГ.

Наступними кроками врегулювання конфлікту українська делегація в ТКГ бачить:

подальше звільнення утримуваних осіб;

забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, перш за все Міжнародного Комітету Червоного Хреста, до всіх утримуваних;

відкриття та належне функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування;

виконання безпеки умов (розмінування, розведення військ);

продовження обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту від 9 грудня 2019 року.

Українська делегація подякувала Франції та Німеччині, а також ОБСЄ за активне посередництво у врегулюванні конфлікту на Донбасі, а також закликала Росію зробити реальні кроки для завершення збройного конфлікту на сході України.