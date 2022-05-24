Війна глобальна проблема

10:37 24 травня Киев, Украина

Війна в Україні – це глобальна, а не регіональна проблема.

Відповідну заяву він зробив у вівторок на зустрічі групи країн Quad у Токіо.

"Це більше ніж просто європейська проблема. Це глобальна проблема", – заявив Байден

Американський лідер підкреслив, що Вашингтон та союзники наполягатимуть на створенні вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. На його переконання, "напад Росії на Україну лише підвищує важливість цих цілей фундаментальних принципів міжнародного порядку, територіальної цілісності та суверенітету".



Байден зустрівся з іншими лідерами так званої "четвірки" - Японії, Австралії та Індії - у Токіо в рамках завершального дня своєї першої поїздки до Азії з моменту вступу на посаду.