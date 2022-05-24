Війна глобальна проблема

Війна в Україні – це глобальна, а не регіональна проблема.
Відповідну заяву він зробив у вівторок на зустрічі групи країн Quad у Токіо.
Американський лідер підкреслив, що Вашингтон та союзники наполягатимуть на створенні вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. На його переконання, "напад Росії на Україну лише підвищує важливість цих цілей фундаментальних принципів міжнародного порядку, територіальної цілісності та суверенітету".
Байден зустрівся з іншими лідерами так званої "четвірки" - Японії, Австралії та Індії - у Токіо в рамках завершального дня своєї першої поїздки до Азії з моменту вступу на посаду.
Байден зустрівся з іншими лідерами так званої "четвірки" - Японії, Австралії та Індії - у Токіо в рамках завершального дня своєї першої поїздки до Азії з моменту вступу на посаду.
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