"Війна триватиме до перемоги України" – Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові

Dear President @ZelenskyyUa , we admire Ukrainians for showing неперевершена strength в defending homeland & intl law.



We're grateful for your heroic defence & we stand in solidarity w/ you & your efforts to bring back peace. У вас є надійний партнер 🇲🇩, на якого ви можете покластися.