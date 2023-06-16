"Війна триватиме до перемоги України" – Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові

Перед заходом Володимир Зеленський сказав, що вже обговорив із Санду двосторонні відносини.
"Ми обговорили наші двосторонні відносини та кілька найважливіших інфраструктурних проєктів. Я думаю, що найближчим часом ми підпишемо відповідні угоди", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україну мають прийняти в ЄС та в Північноатлантичний альянс.
"Наше майбутнє в ЄС. Україна готова вступити в НАТО, але ми чекаємо, коли Альянс буде готовий прийняти Україну. Я вважаю, що гарантії безпеки дуже важливі для України та для наших сусідів, через агресію росії в Україні та потенційну агресію рф в інших частинах Європи", - підкреслив президент України.
За його словами, він планує обговорити з партнерами "коаліцію винищувачів" та "коаліцію Patriot".
"Я обговорюватиму з кількома партнерами "коаліцію винищувачів" та "коаліцію Patriot". Це наша нова ініціатива і ми дуже потребуємо її. Також ми обговоримо підтримку для забезпечення поля бою та "мирну формулу"", - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що війна закінчиться лише перемогою України.
"Коли ми переможемо, тоді війна і закінчиться. Або росія може завершити війну раніше, забравши війська на свою суверенну територію", - наголосив Зеленський.
Щодо вступу в НАТО, президент сказав, що для цього має бути єдність країн-членів Альянсу.
"Я думаю, генсек НАТО Єнс Столтенберг підтримує Україну в Альянсі, коли я мав особисту зустріч з ним. Але всі знають, що для цього рішення має бути повна єдність країн-членів НАТО. Ми працюємо над цим", - наголосив Зеленський.
Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що обговорила з Володимиром Зеленським двосторонні відносини та інші проєкти.
"Ми обговорили двосторонні відносини, обговорили спільні інфраструктурні проєкти, поговорили про шляхи солідарності. Молодь, як і інші країни, намагається допомагати Україні. І, звісно, ми обговорили наше спільне європейське майбутнє. Україна забезпечує безпеку Молдови і ми дуже вдячні за це", - зазначила Санду.
Мая Санду висловила підтримку українській "формулі миру".
"Молдова підтримує "формулу миру", запропоновану президентом Зеленським, ми також підтримуємо ініціативу створення міжнародного трибуналу", - сказала Санду.
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