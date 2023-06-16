"Війна триватиме до перемоги України" – Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові

12:03 01 червня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що проходить 1 червня у Молдові.



Відео зустрічі із Зеленським президентка Молдови Мая Санду опублікувала у Twitter.

"Шановний президент Володимир Зеленський, ми захоплюємось українцями за те, що вони показали неймовірну силу у захисті батьківщини та міжнародного права", - йдеться у повідомленні Санду.

Вона також зазначила, що Молдова солідарна з Україною та зусиллями Зеленського повернути мир.

"У вас є надійний партнер – Молдова, на якого ви можете покластися", – запевнила Мая Санду.

Dear President @ZelenskyyUa , we admire Ukrainians for showing неперевершена strength в defending homeland & intl law.



We're grateful for your heroic defence & we stand in solidarity w/ you & your efforts to bring back peace. У вас є надійний партнер 🇲🇩, на якого ви можете покластися. pic.twitter.com/EpPdYyzdjf - Maia Sandu (@sandumaiamd) June 1, 2023

Перед заходом Володимир Зеленський сказав, що вже обговорив із Санду двосторонні відносини.

"Ми обговорили наші двосторонні відносини та кілька найважливіших інфраструктурних проєктів. Я думаю, що найближчим часом ми підпишемо відповідні угоди", - сказав Зеленський.

Він додав, що Україну мають прийняти в ЄС та в Північноатлантичний альянс.

"Наше майбутнє в ЄС. Україна готова вступити в НАТО, але ми чекаємо, коли Альянс буде готовий прийняти Україну. Я вважаю, що гарантії безпеки дуже важливі для України та для наших сусідів, через агресію росії в Україні та потенційну агресію рф в інших частинах Європи", - підкреслив президент України.

За його словами, він планує обговорити з партнерами "коаліцію винищувачів" та "коаліцію Patriot".

"Я обговорюватиму з кількома партнерами "коаліцію винищувачів" та "коаліцію Patriot". Це наша нова ініціатива і ми дуже потребуємо її. Також ми обговоримо підтримку для забезпечення поля бою та "мирну формулу"", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що війна закінчиться лише перемогою України.

"Коли ми переможемо, тоді війна і закінчиться. Або росія може завершити війну раніше, забравши війська на свою суверенну територію", - наголосив Зеленський.

Щодо вступу в НАТО, президент сказав, що для цього має бути єдність країн-членів Альянсу.

"Я думаю, генсек НАТО Єнс Столтенберг підтримує Україну в Альянсі, коли я мав особисту зустріч з ним. Але всі знають, що для цього рішення має бути повна єдність країн-членів НАТО. Ми працюємо над цим", - наголосив Зеленський.

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що обговорила з Володимиром Зеленським двосторонні відносини та інші проєкти.

"Ми обговорили двосторонні відносини, обговорили спільні інфраструктурні проєкти, поговорили про шляхи солідарності. Молодь, як і інші країни, намагається допомагати Україні. І, звісно, ми обговорили наше спільне європейське майбутнє. Україна забезпечує безпеку Молдови і ми дуже вдячні за це", - зазначила Санду.

Мая Санду висловила підтримку українській "формулі миру".