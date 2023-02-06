Воїни ЗСУ продовжують тримати оборону в районах 14 населених пунктів - зведення

07:49 06 лютого Київ, Україна

Минулої доби українські Сили оборони відбили атаки окупаційних військ росії в районах 14 населених пунктів.



Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

"Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах. Під час бойових дій у районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК "Вагнер". Минулої доби наші підрозділи відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам'янка, Північне, Першотравневе, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка Донецької області.

Противник завдав 4 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та Дружківки на Донеччині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, у тому числі по цивільних об'єктах Херсона. Є загиблі та поранені.



Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних ворожих угруповань не виявлено. Обстріляли райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Сопіч, Бояро-Лежачі, Волфіно та Олександрівка на Сумщині та Стрілічі, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Бударки та Рублене Харківської області.



На Куп'янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Піщане, Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.



На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва – Луганської.



На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали понад 25 районів населених пунктів, серед них – Спірне, Білогорівка, Миколаївка, Роздолівка, Червона Гора, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Тарасівка, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.



На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Північне, Водяне, Першотравневе, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.



На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Нескучне в Донецькій області.



На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапило понад 30 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольговське, Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам'янське Запорізької області.



На Херсонському напрямку обстрілу зазнали Херсон і Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Мілове, Берислав, Веселе, Іванівка, Микільське, Чорнобаївка, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом майже 20 населених пунктів.



Українська авіація минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удару по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.