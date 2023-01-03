08:31 03 січня Київ, Україна

У Брюсселі пройде засідання найвищого військового органу НАТО , під час якого керівники генштабів збройних сил країн Альянсу обговорять підтримку України у протистоянні російській військовій агресії.

Про це повідомляє сайт Альянсу у понеділок, 2 січня.



Засідання Військового комітету, на якому головуватиме адмірал Роб Бауер, заплановано на 18-19 січня 2023 року.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на першій сесії 18 січня. Він представить останні політичні цілі та обговорить виклики безпеки, з якими стикається Альянс.



Другу сесію цього дня, на якій головуватиме генерал Лавінь, присвятять "першим спостереженням за поточною війною в Україні та прискоренню впровадження Концепції НАТО щодо завершення бойових дій та Програми розвитку військових дій".



У той самий день відбудеться обговорення військового потенціалу та здатності НАТО захистити Альянс від нинішніх та майбутніх викликів. Генерал Каволі надасть оновлену інформацію щодо виконання НАТО концепції стримування та оборони євроатлантичного регіону.



Одночасно 19 січня заплановані зустрічі з партнерами з Міжнародних сил з підтримки миру в Косові (KFOR) – Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною.



Військовий комітет обговорить небойову місію НАТО щодо розвитку потенціалу в Іраку зі своїми партнерами - Швецією, Фінляндією та Австралією.



На порядку денному буде "допомога Іраку у сприянні більшій стабільності, розвитку його інститутів безпеки та оборони та викоріненні тероризму".



На останньому засіданні Військовий комітет обговорить постійну підтримку України з боку НАТО.