Військовий експерт роз'яснив аспекти визволення Херсона

08:45 20 червня Київ, Україна

Військовий експерт Олег Жданов розповів тонкощі визволення Херсона.

У своєму Youtube-каналі експерт пояснив, що існує ризик підриву Антонівського мосту, що знаходиться на захід від Херсона.

"Якщо міст і буде підірвано, то, повірте, знайдуться засоби для переправи через Дніпро", - каже він.

За словами Жданова, понтонний міст там навряд чи вдасться навести через його ширину. У Херсоні вона сягає 1,7 км.

"Міст при сильній течії не наведуть, але плавзасоби для переправки військ, я думаю, знайдуться. А може бути прийняте рішення Генштабом і буде вклинення та прорив на Нову Каховку. І тоді ми по греблі можемо спокійно перейти через Дніпро у Новій Каховці та розвивати наступ від Мелітополя у напрямку Херсона. І заходити із двох сторін. Варіантів може бути дуже багато", - наголосив експерт.



Він також пояснив, що окупанти не можуть зашкодити Каховській ГЕС, бо вона тримає рівень води у Дніпрі та забезпечує роботу Північнокримського каналу.