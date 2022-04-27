Військовий експерт розповідає скільки ще сил вистачить РФ

07:37 27 квітня Київ, Україна

Російській армії вистачить сил наступати ще орієнтовно на 7-10 днів, вважає військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, масштаби планів Путіна - наполеонівські, він навіть не бажає слухати генералів, які пропонували відмовитися від наступальної операції через втрату боєздатної частини армії, пише "Сегодня".



Коментуючи ситуацію в Придністров'ї, Жданов зазначив, що нічого нового в ній немає – це старий путінський план "Новоросія".

"План саме в цьому й полягав: південний схід України, відокремлення України від морського узбережжя. Тому тут нічого нового. Думаю, що задум не лише Донецької, Луганської області, а задум йде далі - Дніпро, і місто, і річка, і тоді можливий поворот на північ у напрямку Києва. Там, до речі, найкоротша відстань", - каже експерт.

Реальність, продовжує Жданов, може неприємно вразити диктатора. Спроба наступу на сході України триває шостий день, сил та можливостей у росіян залишилося максимум на 7-10 днів.

"Справа в тому, що наступальна операція - це два тижні максимум згідно з усіма канонами, тому що більше накопичити матеріальних запасів, боєприпасів, палива, і особливо особового складу (бо потрібно постійно поповнювати втрати, це наступ), більше військова наука не передбачає Тому ще сім-десять днів, і вони видихнуться. Я показую різницю між "хочу" та "можу", - переконаний Жданов.

За його словами, Путін прагне виконати поставлені завдання за будь-яку ціну, не рахуючи втрат, однак у майбутньому це загрожує йому великими проблемами.

"Точка біфуркації може відбутися десь на рівні Генерального штабу Російської Федерації, коли Генеральний штаб буде змушений покласти на стіл Путіну звіт і сказати: все, ми далі наступати не можемо. І ось тут може відбутися, як кажуть політики, тут може прилетіти чорний лебідь щодо внутрішньої нестабільності самої системи в Росії", - зазначив військовий експерт.

Раніше Жданов також пояснив, що спецслужби Росії намагаються створити "картинку загрози" з боку Придністров'я, щоб Україна почала перекидати війська зі сходу країни.