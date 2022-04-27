Військовий експерт розповідає скільки ще сил вистачить РФ

Російській армії вистачить сил наступати ще орієнтовно на 7-10 днів, вважає військовий експерт Олег Жданов.
За його словами, масштаби планів Путіна - наполеонівські, він навіть не бажає слухати генералів, які пропонували відмовитися від наступальної операції через втрату боєздатної частини армії, пише "Сегодня".
Коментуючи ситуацію в Придністров'ї, Жданов зазначив, що нічого нового в ній немає – це старий путінський план "Новоросія".
Коментуючи ситуацію в Придністров'ї, Жданов зазначив, що нічого нового в ній немає – це старий путінський план "Новоросія".
Реальність, продовжує Жданов, може неприємно вразити диктатора. Спроба наступу на сході України триває шостий день, сил та можливостей у росіян залишилося максимум на 7-10 днів.
За його словами, Путін прагне виконати поставлені завдання за будь-яку ціну, не рахуючи втрат, однак у майбутньому це загрожує йому великими проблемами.
Раніше Жданов також пояснив, що спецслужби Росії намагаються створити "картинку загрози" з боку Придністров'я, щоб Україна почала перекидати війська зі сходу країни.
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