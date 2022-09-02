Військовий експерт пояснив, як ЗСУ звільнятимуть Херсон

09:11 23 серпня Київ, Україна

Є успішний контрнаступ у Херсонській області, але немає можливості закріпитися.

 
Про це розповів співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

Говорячи про звільнення Херсонської області, експерт наголосив, що воно відбуватиметься не за такою тактикою, яку застосовували росіяни під час окупації регіону.
 
"Йдеться про здатність відрізання цілого угруповання, яке зараз знаходиться на правому березі Дніпра, від поставок, та їхній розгром, або якимось чином дати їм можливість залишити цю територію обмеженими шляхами", - пояснив Мельник.