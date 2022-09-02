Військовий експерт пояснив, як ЗСУ звільнятимуть Херсон

09:11 23 серпня Київ, Україна

Є успішний контрнаступ у Херсонській області, але немає можливості закріпитися.

Про це розповів співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.



Говорячи про звільнення Херсонської області, експерт наголосив, що воно відбуватиметься не за такою тактикою, яку застосовували росіяни під час окупації регіону.