Військовий аеродром у Луцьку повністю знищено

Як повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у військовий аеродром напередодні потрапило чотири ракети ворога.

«Важко сказати, навіщо робилися ці авіаудари, оскільки наш аеродром було виведено з ладу ще 24 лютого під час перших його обстрілів. Він не був придатний для функціонального використання.

Тепер аеродром був добитий. Він повністю знищений. Потрапили до складу паливно-мастильних матеріалів. Ймовірно, його розстріляли знову лише для того, щоб збільшити паніку та рівень страху серед населення, повідомив мер Луцька.