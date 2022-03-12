Військовий аеродром у Луцьку повністю знищено
12:18 12 березня Київ, Україна
Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами, у Луцьку повністю знищено військовий аеродром.
Як повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у військовий аеродром напередодні потрапило чотири ракети ворога.
«Важко сказати, навіщо робилися ці авіаудари, оскільки наш аеродром було виведено з ладу ще 24 лютого під час перших його обстрілів. Він не був придатний для функціонального використання.
Тепер аеродром був добитий. Він повністю знищений. Потрапили до складу паливно-мастильних матеріалів. Ймовірно, його розстріляли знову лише для того, щоб збільшити паніку та рівень страху серед населення, повідомив мер Луцька.
Мер також додав, що житлові будинки розташовані лише за кількасот метрів від аеродрому. Поки що людям не рекомендували евакуюватися, оскільки на аеродромі вже нічого не залишилося, щоб по ньому стріляти.
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