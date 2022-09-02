Військові росії вдвічі збільшили кількість авіаударів по позиціях ЗСУ - Генштаб

19:21 11 серпня Київ, Україна

Порівняно з минулим тижнем, військові росії вдвічі збільшили кількість авіаударів по позиціях українських військ та цивільної інфраструктури.

Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 11 серпня.

"При цьому бойові літаки та вертольоти противника уникають заходити в зону дії нашої протиповітряної оборони. Тому результативність цих ударів низька", – уточнив він.

Як повідомляв Генштаб у ранковому зведенні, ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганщини та Донеччини, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.