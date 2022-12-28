Військові росії у Бердянську пересуваються містом у цивільному одязі

09:08 28 грудня Київ, Україна

Російським окупантам, які перебувають у захопленому Бердянську, дозволили пересуватися містом у цивільному одязі.



Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, дозволили пересуватися в цивільному одязі, щоб зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдатів у місті. Зараз вони (вбиті – ред.) офіційно вважаються зниклими безвісти, щоб не сіяти панічних настроїв серед особового складу", - наголошується у відомстві.

У ЦНС зазначили, що окупантам дозволили переодягатися у цивільне ще й тому, що місцеві жителі активно відстежують їх та передають ЗСУ інформацію про них.