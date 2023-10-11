Військові рф перейшли на "економрежим" щодо використання снарядів - Гуменюк

"Загальна кількість обстрілів з лівого берега (Дніпра в Херсонській області – ред.) по правому зараз тримається на показниках 60-70, дещо падає день у день. Використання снарядів залишається на рівні 300-400. Це теж не найвища позначка, оскільки раніше було і набагато більше снарядів. Наразі ми спостерігаємо певний «економрежим» у їхньому використанні», – сказала Гуменюк.