Військові рф перейшли на "економрежим" щодо використання снарядів - Гуменюк

15:09 11 жовтня Київ, Україна

Російські війська на півдні перейшли до "економрежиму" щодо використання снарядів, проте все одно ситуація напружена.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
"Загальна кількість обстрілів з лівого берега (Дніпра в Херсонській області – ред.) по правому зараз тримається на показниках 60-70, дещо падає день у день. Використання снарядів залишається на рівні 300-400. Це теж не найвища позначка, оскільки раніше було і набагато більше снарядів. Наразі ми спостерігаємо певний «економрежим» у їхньому використанні», – сказала Гуменюк.
За її словами, ще рано говорити про загальну нестачу снарядів у ворога, проте руйнування Силами оборони логістики ворога та знищення польових пунктів уже дають про себе знати.

Водночас спікер наголосила, що ситуація на півдні залишається досить напруженою, незважаючи на те, що за останню добу ворог дещо зменшив активність тактичної авіації. Загарбники намагаються чинити тиск, активізувавши скидання осколкових боєприпасів із БпЛА.
"Також тактична авіація продовжує активність у напрямку о. Зміїний над акваторією Чорного моря. Там, де росіяни не можуть проявляти корабельну активність, намагаються компенсувати це з повітря там, де відчувають поки що перевагу", - додала Гуменюк.
Крім того, Сили оборони фіксують розвідувальні БПЛА, що може свідчити про підготовку наступних атак, зазначила речниця.