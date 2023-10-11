Військові рф перейшли на "економрежим" щодо використання снарядів - Гуменюк

Російські війська на півдні перейшли до "економрежиму" щодо використання снарядів, проте все одно ситуація напружена.
Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
За її словами, ще рано говорити про загальну нестачу снарядів у ворога, проте руйнування Силами оборони логістики ворога та знищення польових пунктів уже дають про себе знати.
Водночас спікер наголосила, що ситуація на півдні залишається досить напруженою, незважаючи на те, що за останню добу ворог дещо зменшив активність тактичної авіації. Загарбники намагаються чинити тиск, активізувавши скидання осколкових боєприпасів із БпЛА.
Водночас спікер наголосила, що ситуація на півдні залишається досить напруженою, незважаючи на те, що за останню добу ворог дещо зменшив активність тактичної авіації. Загарбники намагаються чинити тиск, активізувавши скидання осколкових боєприпасів із БпЛА.
Крім того, Сили оборони фіксують розвідувальні БПЛА, що може свідчити про підготовку наступних атак, зазначила речниця.
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