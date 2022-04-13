Військові рф несуть відповідальність за обстріл пологового будинку та драмтеатру в Маріуполі - ОБСЄ

19:03 13 квітня Київ, Україна





Експерти дійшли висновку, що російські військові несуть відповідальність за обстріл пологового будинку та драматичного театру в Маріуполі. В обох випадках, на думку представників організації, люди, відповідальні за це, вчинили воєнний злочин. Обстріл театру, внаслідок якого загинуло близько 300 людей, експерти ОБСЄ назвали «кричущим порушенням» міжнародного гуманітарного права.



Автори доповіді вважають, що «цілеспрямовані вбивства» та «насильницькі зникнення чи викрадення цивільних осіб», у тому числі журналістів та чиновників, які вчинили представники росії, можна кваліфікувати як злочини проти людяності. Експерти Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) випустили 108-сторінкову доповідь про події в Україні у період з 24 лютого до 1 квітня.Експерти дійшли висновку, що російські військові несуть відповідальність за обстріл пологового будинку та драматичного театру в Маріуполі. В обох випадках, на думку представників організації, люди, відповідальні за це, вчинили воєнний злочин. Обстріл театру, внаслідок якого загинуло близько 300 людей, експерти ОБСЄ назвали «кричущим порушенням» міжнародного гуманітарного права.Автори доповіді вважають, що «цілеспрямовані вбивства» та «насильницькі зникнення чи викрадення цивільних осіб», у тому числі журналістів та чиновників, які вчинили представники росії, можна кваліфікувати як злочини проти людяності.

«Загалом доповідь документує нелюдські дії, вчинені російськими військами в Україні. Це включає докази нападу на цивільних осіб, атаки на лікарні, зґвалтування, страти, мародерство та насильницьку депортацію мирних жителів у росію», - сказав посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

У доповідь не увійшли дані про вбивства мирних жителів у Бучі та інших містах та селах Київської області, про які стало відомо на початку квітня. У Бучі, за даними української влади, за час російської окупації загинули 400 мирних жителів.