Військові злочини росії в Бучі: The New York Times опублікувало нові докази

09:51 20 травня Київ, Україна

Журналісти авторитетного видання The New York Times провели візуальне розслідування, підтвердивши факт звірств російських окупантів у Бучі.

У розпорядженні журналістів опинилися відео, зняті камерою відеоспостереження, очевидцем та відео з дрону.

На записі з камер спостереження, датованому 4 березня, видно, як дві людини з автоматами та у російській військовій формі ведуть дев'ятьох українських полонених. Серед них виділяється чоловік у яскраво-синій кофті.

На відео очевидця зафіксовано, як російські солдати заводять полонених на заднє подвір'я будівлі за адресою вулиця Яблунська, будинок 144. На цьому записі також присутня людина у яскраво-синій кофті та видніється російська військова техніка, позначена літерою V.

Відео з дрону датовано 5 березня. На ньому видно, що на задньому дворі тієї самої будівлі лежать тіла вбитих. Серед них є і чоловік у яскраво-синій кофті.

Про розстріли місцевих жителів New York Times також поговорили з вісьмома свідками, зокрема, з одним із чоловіків, яких забрали та розстріляли російські військові. Він вижив, оскільки куля не зачепила його життєво важливі органи. Чоловік вдав мертвого і зміг втекти після того, як військові покинули місце розстрілу.



У розслідуванні повідомляється, що більшість із групи розстріляних мешканців Бучі перебували у місцевій територіальній обороні, але у них практично не було зброї. Після того, як російські військові окупували місто, вони сховалися в одному з будинків, але їх виявили. Усю їхню групу з дев'яти осіб, включаючи того, хто вижив, розстріляли, стверджує видання. За інформацією NYT, це зробили десантники.