Військові злочини росії в Бучі: The New York Times опублікувало нові докази

Журналісти авторитетного видання The New York Times провели візуальне розслідування, підтвердивши факт звірств російських окупантів у Бучі.
У розпорядженні журналістів опинилися відео, зняті камерою відеоспостереження, очевидцем та відео з дрону.
На записі з камер спостереження, датованому 4 березня, видно, як дві людини з автоматами та у російській військовій формі ведуть дев'ятьох українських полонених. Серед них виділяється чоловік у яскраво-синій кофті.
На відео очевидця зафіксовано, як російські солдати заводять полонених на заднє подвір'я будівлі за адресою вулиця Яблунська, будинок 144. На цьому записі також присутня людина у яскраво-синій кофті та видніється російська військова техніка, позначена літерою V.
Відео з дрону датовано 5 березня. На ньому видно, що на задньому дворі тієї самої будівлі лежать тіла вбитих. Серед них є і чоловік у яскраво-синій кофті.
Про розстріли місцевих жителів New York Times також поговорили з вісьмома свідками, зокрема, з одним із чоловіків, яких забрали та розстріляли російські військові. Він вижив, оскільки куля не зачепила його життєво важливі органи. Чоловік вдав мертвого і зміг втекти після того, як військові покинули місце розстрілу.
У розслідуванні повідомляється, що більшість із групи розстріляних мешканців Бучі перебували у місцевій територіальній обороні, але у них практично не було зброї. Після того, як російські військові окупували місто, вони сховалися в одному з будинків, але їх виявили. Усю їхню групу з дев'яти осіб, включаючи того, хто вижив, розстріляли, стверджує видання. За інформацією NYT, це зробили десантники.
NYT звернулося до міністерства оборони росії та мзс росії прокоментувати висновки свого розслідування, але не отримали жодної відповіді.
Раніше журналісти Reuters опитали понад 90 мешканців Бучі та вивчили фотографії та відео, зроблені під час російської окупації. Вони також дійшли висновку, що до військових злочинів у Бучі причетні десантники, а саме 76-а десантно-штурмова дивізія з Пскова.
Раніше журналісти Reuters опитали понад 90 мешканців Бучі та вивчили фотографії та відео, зроблені під час російської окупації. Вони також дійшли висновку, що до військових злочинів у Бучі причетні десантники, а саме 76-а десантно-штурмова дивізія з Пскова.
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