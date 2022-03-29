Військові втрати росії на ранок 29 березня

09:26 29 березня Київ, Україна

Росія втратила у війні з Україною близько 17 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 26 березня.



Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 29 березня орієнтовно склали:

танків ‒ 597 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1710 од.,

артилерійських систем – 303 од.,

РСЗВ 96 од.

засоби ППО ‒ 54 од.,

літаків – 127 од.,

вертольотів – 129 од.,

автомобільної техніки ‒ 1178 од.,

кораблі/катери ‒ 7 од.,

цистерн з ПММ 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня l ‒ 71,

Спеціальна техніка ‒ 21,

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Йде 34-а доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямах.