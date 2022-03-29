Військові втрати росії на ранок 29 березня

Росія втратила у війні з Україною близько 17 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 26 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 29 березня орієнтовно склали:
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 29 березня орієнтовно склали:
- танків ‒ 597 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1710 од.,
- артилерійських систем – 303 од.,
- РСЗВ 96 од.
- засоби ППО ‒ 54 од.,
- літаків – 127 од.,
- вертольотів – 129 од.,
- автомобільної техніки ‒ 1178 од.,
- кораблі/катери ‒ 7 од.,
- цистерн з ПММ 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня l ‒ 71,
- Спеціальна техніка ‒ 21,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Йде 34-а доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямах.
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