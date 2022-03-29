Військові втрати росії на ранок 29 березня

09:26 29 березня Київ, Україна

Росія втратила у війні з Україною близько 17 200 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 26 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 29 березня орієнтовно склали:
  • танків ‒ 597 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1710 од.,
  • артилерійських систем – 303 од.,
  • РСЗВ 96 од.
  • засоби ППО ‒ 54 од.,
  • літаків – 127 од.,
  • вертольотів – 129 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 1178 од.,
  • кораблі/катери ‒ 7 од.,
  • цистерн з ПММ 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня l ‒ 71,
  • Спеціальна техніка ‒ 21,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Йде 34-а доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямах.