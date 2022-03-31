Військові втрати росії на ранок 31 березня

З 24 лютого до 31 березня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 17 500 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
135 літаків
131 вертоліт
614 танків
1735 бойових броньованих машин
311 артилерійських систем
54 засоби ППО
96 реактивних систем залпового вогню
75 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
83 БПЛА оперативно-тактичного рівня
7 кораблів / легких швидкісних катерів
1201 одиниця автомобільної техніки
22 одиниці спеціальної техніки
4 пускові установки ОТРК
Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.
Знищено:
135 літаків
131 вертоліт
614 танків
1735 бойових броньованих машин
311 артилерійських систем
54 засоби ППО
96 реактивних систем залпового вогню
75 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
83 БПЛА оперативно-тактичного рівня
7 кораблів / легких швидкісних катерів
1201 одиниця автомобільної техніки
22 одиниці спеціальної техніки
4 пускові установки ОТРК
Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі