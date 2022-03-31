Військові втрати росії на ранок 31 березня

09:56 31 березня Київ, Україна

З 24 лютого до 31 березня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 17 500 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:



135 літаків

131 вертоліт

614 танків

1735 бойових броньованих машин

311 артилерійських систем

54 засоби ППО

96 реактивних систем залпового вогню

75 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

83 БПЛА оперативно-тактичного рівня

7 кораблів / легких швидкісних катерів

1201 одиниця автомобільної техніки

22 одиниці спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК



Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.