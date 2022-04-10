Військові втрати окупантів на 10 квітня

Генштаб ЗСУ надав інформацію про загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 10 квітня:
- особового складу – 19300 осіб,
- танків/tanks ‒ 722 од.,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1911 од.,
- артилерійських систем / artillery systems – 342 од.,
- РСЗВ / MLRS ‒ 108 од.,
- засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 55 од.,
- літаків/aircraft – 152 од.,
- вертольотів / helicopters – 137 од.,
- автомобільної техніки / vehicles ‒ 1384 од.,
- кораблів /катерів/boats/cutters ‒ 7 од.,
- цистерн з ПММ / fuel tanks ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня/UAV operational-tactical level – 112.
- Спеціальної техніки / special equipment ‒ 25.
- Пускових установок ОТРК/ТРК/mobile SRBM system 4.
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