Військові втрати окупантів на 10 квітня

10:53 10 квітня Київ, Україна

Генштаб ЗСУ надав інформацію про загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 10 квітня:
  • особового складу – 19300 осіб,
  • танків/tanks ‒ 722 од.,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 1911 од.,
  • артилерійських систем / artillery systems – 342 од.,
  • РСЗВ / MLRS ‒ 108 од.,
  • засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 55 од.,
  • літаків/aircraft – 152 од.,
  • вертольотів / helicopters – 137 од.,
  • автомобільної техніки / vehicles ‒ 1384 од.,
  • кораблів /катерів/boats/cutters ‒ 7 од.,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks ‒ 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня/UAV operational-tactical level – 112.
  • Спеціальної техніки / special equipment ‒ 25.
  • Пускових установок ОТРК/ТРК/mobile SRBM system 4.
 Фото: Потери России на утро 10 апреля/>