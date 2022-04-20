Військові втрати окупанта на 20 квітня

10:42 20 квітня Київ, Україна

З 24 лютого до 20 квітня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 20 900 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Знищено:



171 літак

150 вертольотів

815 танків

2087 бойових броньованих машин

391 артилерійська система

67 засобів ППО

136 реактивних систем залпового вогню

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

165 БПЛА оперативно-тактичного рівня

8 кораблів / легких швидкісних катерів

1504 одиниці автомобільної техніки

27 одиниць спеціальної техніки

4 пускові установки ОТРК

Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.