Військові втрати окупанта на 20 квітня

З 24 лютого до 20 квітня загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 20 900 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Знищено:
171 літак
150 вертольотів
815 танків
2087 бойових броньованих машин
391 артилерійська система
67 засобів ППО
136 реактивних систем залпового вогню
76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
165 БПЛА оперативно-тактичного рівня
8 кораблів / легких швидкісних катерів
1504 одиниці автомобільної техніки
27 одиниць спеціальної техніки
4 пускові установки ОТРК
Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.
Знищено:
171 літак
150 вертольотів
815 танків
2087 бойових броньованих машин
391 артилерійська система
67 засобів ППО
136 реактивних систем залпового вогню
76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами
165 БПЛА оперативно-тактичного рівня
8 кораблів / легких швидкісних катерів
1504 одиниці автомобільної техніки
27 одиниць спеціальної техніки
4 пускові установки ОТРК
Наголошується, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.
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