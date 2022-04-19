Військові втрати окупанта на 19 квітня

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зазнали значних втрат від рук українських військових. Зокрема, знищено 20800 орків та 169 літаків. Про це повідомляє Геншаб Міністерства оборони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.04 орієнтовно:
особового складу – близько 20800 осіб ліквідовано,
танків 802 од.
бойових броньованих машин ‒ 2063 од.,
артилерійських систем – 386 од.,
РСЗВ – 132 од.,
засоби ППО – 67 од.,
літаків – 169 од.,
вертольотів – 150 од.,
автомобільної техніки – 1495 од.,
кораблі/катери – 8 од.,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158.
Спеціальна техніка – 27.
Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.04 орієнтовно:
особового складу – близько 20800 осіб ліквідовано,
танків 802 од.
бойових броньованих машин ‒ 2063 од.,
артилерійських систем – 386 од.,
РСЗВ – 132 од.,
засоби ППО – 67 од.,
літаків – 169 од.,
вертольотів – 150 од.,
автомобільної техніки – 1495 од.,
кораблі/катери – 8 од.,
цистерн з ПММ – 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158.
Спеціальна техніка – 27.
Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі