Військові втрати окупанта на 19 квітня

10:28 19 квітня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зазнали значних втрат від рук українських військових. Зокрема, знищено 20800 орків та 169 літаків. Про це повідомляє Геншаб Міністерства оборони.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.04 орієнтовно:



особового складу – близько 20800 осіб ліквідовано,

танків 802 од.

бойових броньованих машин ‒ 2063 од.,

артилерійських систем – 386 од.,

РСЗВ – 132 од.,

засоби ППО – 67 од.,

літаків – 169 од.,

вертольотів – 150 од.,

автомобільної техніки – 1495 од.,

кораблі/катери – 8 од.,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158.

Спеціальна техніка – 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.