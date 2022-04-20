Військові звернулися до світових лідерів із проханням вивезти людей з "Азовсталі"

13:31 20 квітня Київ, Україна

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський 20 квітня попросив світових лідерів терміново провести евакуацію людей із заводу "Азовсталь" у Маріуполі на Донеччині.

Відеозвернення у Facebook опублікувала журналістка Наталія Нагорна.



"Це може бути нашим останнім зверненням. У нас, можливо, залишилися лічені дні, а може, години. Угруповання противника в десятки разів перевищує наше. У них є перевага у повітрі, в артилерії, у групуванні на суші... Ми ведемо оборону на одному об'єкті – на заводі, де перебувають військові та мирні жителі, які потрапили у пастку війни», – сказав Волинський.



Він попросив вивезти людей із заводу на територію третьої країни.



"З нами понад 500 поранених бійців, сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Ми просимо дати нам безпеку на території третьої країни", – уточнив військовослужбовець.



