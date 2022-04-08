Військові будні спальних районів Харкова: за ніч 27 обстрілів

11:47 06 квітня Київ, Україна

Сьогодні вночі російські окупанти завдали близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Про це повідомив голова обласної воєнної адміністрації Олег Синєгубов.



Ведуться активні бої у напрямку Ізюма. Росіяни намагаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат.



«У районі Ізюма проводимо евакуаційні заходи, радимо стежити за повідомленнями органів місцевого самоврядування та, по можливості, все ж таки тимчасово переїхати в безпечніші місця», – звернувся до мешканців Харківщини голова ОВА.



Також він підкреслив, щоб люди не чіпали снаряди, що не розірвалися.



«Не намагайтеся їх переносити, ліквідувати самотужки. Як тільки ви побачили боєприпас – дзвоніть за телефоном 101. Також просимо не ігнорувати сигнали тривоги та одразу ховатися в укриття. Небезпека не минула», – йдеться у повідомленні.