Військові білорусі посилено охороняють кордон із Україною

11:16 24 серпня Київ, Україна

Білоруські військові посилено оберігають кордони з Україною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без істотних змін, підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання щодо посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях", - йдеться у повідомленні.



Тим часом на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Толстодубове Сумської області.