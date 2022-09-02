Військові білорусі посилено охороняють кордон із Україною

Білоруські військові посилено оберігають кордони з Україною.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
Тим часом на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони. Противник обстріляв із ствольної артилерії район населеного пункту Толстодубове Сумської області.
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