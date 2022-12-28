Військові білорусі тренуються переходити з мирного на воєнний час

12:47 28 грудня Київ, Україна

Білоруські військовослужбовці тренуються переходити з мирного на воєнний час. Про це розповіли у міноборони країни-союзниці російських окупантів.



Захід проходить "відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності".



Основна мета, запевнили у мінській військовій комендатурі, – "перевірка знань військовослужбовців та оцінка їхніх дій при приведенні військової частини у вищі ступені бойової готовності".



Судячи зі знімків, союзники росіян відпрацьовували у військкоматі мобілізацію, встановлення контрольно-пропускного режиму, шикування та в підготовку до стрільби.