Військовослужбовці росії готують теракт у Луганській області

12:41 11 січня Київ, Україна

Російські окупанти продовжують атакувати мирне населення України. Незабаром на Луганщині загарбники планують обстріляти одну з медустанов.



В обстрілі ворог хоче звинуватити Збройні сили України. Таким чином окупанти продовжують чинити безлад на тимчасово окупованих територіях.



Тактику зі звинуваченням ЗСУ окупанти використовують уже давно. Спочатку вони попереджають про конкретний обстріл, звинувачують наших захисників, а потім завдають удару.



Як стало відомо, на окупованій Луганщині окупаційна влада має проблеми з мирним населенням. Нині у регіоні загострена гуманітарна криза.

Однією з причин є перехід цивільних медичних установ до обслуговування російських військових. Зокрема, простих мешканців просто виганяють із лікарень або відмовляються надавати послуги,

– розповіли у Центрі нацопору.

Щоб показати ЗСУ у поганому світлі, окупанти планують влаштувати обстріл однієї з лікарень Луганщини, де перебувають мирні люди. Таким чином, загарбники хочуть завдати ракетного удару саме по відділенню з цивільними.

"Окупанти системно обстрілюють тимчасово окуповані міста, щоб мати інформацію для своїх пропагандистських матеріалів та цинічно маніпулювати громадянами на тимчасово окупованих територіях", – наголосили експерти.

Мешканців тимчасово окупованих територій закликають бути уважними біля об'єктів цивільної інфраструктури, оскільки ворог може завдати ракетного удару будь-коли. По можливості, виїжджайте на підконтрольні Україні території.