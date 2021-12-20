Військово-фінансове співробітництво між Туреччиною і Україною

Україна і Туреччина найближчим часом приступлять до практичної реалізації угоди про військово-фінансове співробітництво.
Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час спільного брифінгу з міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулуси АКАР, який знаходиться в Україні з офіційним візитом, повідомляє прес-служба Міноборони.
Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час спільного брифінгу з міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулуси АКАР, який знаходиться в Україні з офіційним візитом, повідомляє прес-служба Міноборони.
Як зазначається, також були розглянуті пріоритети двостороннього військового співробітництва, де ключове місце займає військово-технічне співробітництво і взаємодію підприємств ОПК, і питання євроатлантичної інтеграції в контексті важливості максимального використання нових інструментів оборонного і військового співробітництва, які отримала Україна після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.
За словами Тарана, досягнуті домовленості сприятимуть зміцненню обороноздатності двох країн, підвищенню оперативних і бойових можливостей ЗСУ і будуть гарантувати мир в Азово-Чорноморському регіоні.
За словами Тарана, досягнуті домовленості сприятимуть зміцненню обороноздатності двох країн, підвищенню оперативних і бойових можливостей ЗСУ і будуть гарантувати мир в Азово-Чорноморському регіоні.
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