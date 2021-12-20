Військово-фінансове співробітництво між Туреччиною і Україною

17:41 10 липень Київ, Україна

Україна і Туреччина найближчим часом приступлять до практичної реалізації угоди про військово-фінансове співробітництво.



Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час спільного брифінгу з міністром національної оборони Турецької Республіки паном Хулуси АКАР, який знаходиться в Україні з офіційним візитом, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Найближчим часом ми плануємо розпочати практичну реалізацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво. Ця угода має реальний фінансовий вимір і сприятиме проведенню запланованих перетворень », - повідомив Таран.

Як зазначається, також були розглянуті пріоритети двостороннього військового співробітництва, де ключове місце займає військово-технічне співробітництво і взаємодію підприємств ОПК, і питання євроатлантичної інтеграції в контексті важливості максимального використання нових інструментів оборонного і військового співробітництва, які отримала Україна після набуття статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.



За словами Тарана, досягнуті домовленості сприятимуть зміцненню обороноздатності двох країн, підвищенню оперативних і бойових можливостей ЗСУ і будуть гарантувати мир в Азово-Чорноморському регіоні.