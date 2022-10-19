Військове керівництво росії стає дедалі менш дієздатним - Міноборони Британії

10:54 19 жовтня Київ, Україна

Російське військове керівництво стає дедалі менш дієздатним. Про це йдеться у звіті Міноборони Великобританії, опублікованому 19 жовтня.



Зазначається, що через вісім місяців після початку вторгнення в Україну загострилася нестача підготовлених молодших офіцерів для організації та керівництва нещодавно мобілізованими резервістами.

"За свідченнями очевидців, 15 жовтня 2022 року однополчанин розстріляв 11 російських солдатів під Білгородом після образливих коментарів офіцера на адресу новобранців з-поміж етнічних меншин", - зазначили у розвідці.



Військові наголошують, що проблеми у нижчих ланках управління погіршують моральний дух та злагодженість багатьох російських підрозділів.