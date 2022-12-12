Військова допомога Україні: Рада ЄС збільшить фінансову стелю Європейського фонду миру

17:44 12 грудня Київ, Україна

Рада ЄС у понеділок, 12 грудня, погодила збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру на 2 мільярди євро у 2023 році з можливістю подальшого збільшення на пізнішому етапі.

Про це повідомляється на сайті Ради. Йдеться про фонд, з якого ЄС відшкодовує державам-членам постачання озброєння Україні.



Загальне збільшення фінансової стелі фонду до 2027 року становитиме до 5,5 мільярда євро (у цінах 2018 року). Угода буде офіційно оформлена на початку 2023 року.



Це рішення надсилає чіткий політичний сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів, зазначається на сайті фонду.

"Сьогоднішнє рішення забезпечить нам фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів. Менш як за два роки Європейський фонд миру довів свою цінність. Це повністю змінило спосіб підтримки наших партнерів в обороні", - заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Що таке Європейський фонд миру

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої та безпекової політики, пов'язаних з військовими та оборонними питаннями. Щоб запобігати конфліктам, для збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. Зокрема, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС, а також регіональних та міжнародних організацій з військових та оборонних питань.



Фонд є позабюджетним інструментом та має загальний фінансовий кордон у 5 мільярдів євро у цінах 2018 року на період 2021-2027 років. Є кордони, які коливаються від 420 мільйонів євро у 2021 році до 1,132 мільярда євро у 2027 році. Внески держав-членів визначаються з урахуванням ключа розподілу валового національного доходу.



Завдяки фонду ЄС підтримує Збройні сили України через шість послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Республіка Молдова, Республіка Малі, Сомалі, Нігер, Боснія та Герцеговина, Ліван та Мавританія, а також військові компоненти операцій з підтримки миру під керівництвом Африки та багатонаціональних підрозділів, таких як Балканська медична оперативна група.



86% загальної фінансової стелі на 2021-2027 роки вже було виділено у 2022 році. Це зробило необхідним її перше збільшення.