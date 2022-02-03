Військова допомога Україні стримує чи провокує Москву?

08:41 03 лютий Київ, Україна

Зброя, яку країни Заходу надають Україні, стримує Путіна від подальшої агресії. Так вважають майже половина (48,3%) українців. У той самий час третина населення України (33%) переконані у протилежному, що озброєння України та спільні військові навчання із США та НАТО провокують Росію до агресивних дій.



Як свідчать дані опитування, прихильники першої точки зору живуть у західній та центральній Україні та частіше симпатизують таким партіям, як "ЄС", "Слуга народу", "Сила та честь", "Батьківщина".



Іншої точки зору дотримуються насамперед жителі південної та східної України, яким найближча політика партій "ОПЗЖ" та "Наші".



Дослідження показало також, що кожному п'ятому респонденту (18,7% опитаних) важко відповісти на це питання.



Відправляючи літаки з військовою допомогою в Україну, Сполучені Штати та країни НАТО роблять протилежне тому, чого вимагав Путін у своєму ультиматумі Заходу. Чи це може спровокувати кремлівського керівника? На запитання, яке соціологи ставили респондентам, відповіли і політичні аналітики в Україні.

Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії:



"Якби йшлося про розміщення в Україні наступальної зброї – ракет, бомбардувальників – тоді це справді могло б провокувати Росію. Але ж у цьому випадку йдеться про стримувальне озброєння, призначене для захисту наших кордонів.

Ну і давайте тоді поміркуємо, на яку країну легше нападати Путіну – на озброєну чи беззахисну? Хоча кажуть, що Путін діє ірраціонально, насправді він діє раціонально. Є таке поняття у військових стратегіях – неприйнятні втрати. Якщо менша і слабкіша країна здатна завдати болючих втрат сильнішій і більшій країні, то велика країна не полізе.



Якби у нас у 2014 були "джавеліни", навряд чи сюди зайшли б російські танки. Тому якщо ці поставки зброї комбінуватимуться з оголошенням санкцій проти Путіна, особливо персональних санкцій, це може його зупинити.



Ми повинні також наголошувати, що насправді ця військова допомога дуже запізнилася. Вона тільки зараз нарешті почала поступати до України. Вона мала бути раніше. Сьогодні завдяки протитанковій зброї ми вже долаємо російську чисельну перевагу у танках. Але у нас недостатньо протиракетної, протиповітряної, протиморської зброї. І чим швидше вона у нас буде, тим менша можливість, що Путін завдасть удару».

Петро Бурковський, політаналітик Фонду "Демократичні ініціативи":



"З нашого соціологічного опитування видно, що відповіді людей чітко корелюють з їхніми політичними уподобаннями. Про те, що західні постачання зброї провокують Путіна, кажуть переважно ті, хто голосує за ОПЗЖ, за Мураєва. Тобто за тих політиків, які закликають, щоб Україна розірвала зв'язки із Заходом та переорієнтувалася з Європейського Союзу – на Митний, з НАТО – на ОДКБ, вони не вважають Росію агресором, в їхній уяві Україна провокує Путіна.



Ті, хто вважає, що озброївшись, Росію можна спровокувати на напад, забувають історію. За останні 200 років Росія, активно ведучи загарбницькі війни, ніколи не нападала на найсильніші держави. Вона воювала тільки з тими, кого вважала слабшими за себе і легкими для завоювання.



У 2014 році Росія напала на Крим та Донецьку, Луганську області саме тому, що було зруйновано вертикаль управління нашою державою, а на багатьох ланках СБУ та МВС перебували зрадники. Тоді наша слабкість спровокувала Росію на агресію.



Зараз ситуація інша. І чим міцніше ми ставатимемо, чим більше отримуватимемо західну військову допомогу, тим менші шанси вторгнення. Тому що зростає ціна цього вторгнення та ризик поразки. А поразка у цій війні може призвести до революції у Росії. Кремль не хоче революції.

Олександр Палій, політолог:



"Провокацією для Путіна є вже саме собою існування України. І для українських громадян має бути очевидним, що зупинити ворога можна лише силою, а не умиротворенням.



Тому західна допомога, особливо у тих сферах, де Захід має велику перевагу над Росією, є вирішальним доводом до стримування агресора.



Чим Захід міг би фактично повністю зупинити всі агресивні наміри Росії – це якби на запрошення України запровадив безпольотну зону над Україною. Йдеться про безпольотну зону для чужої військової авіації. Сполучені Штати застосовували це у Сирії, в Іраку. І на запрошення уряду України можна це легітимно запровадити. Тоді б у Росії відразу відпало бажання робити якісь агресивні дії проти України".