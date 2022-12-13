Військова допомога Україні: Німеччина передасть танки та гаубиці

Лідерка оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штрак-Циммерман підтвердила передачу 24 нових самохідних гаубиць Україні.
Про це в ніч проти вівторка, 13 грудня, повідомляє німецьке видання Die Zeit.
Про це в ніч проти вівторка, 13 грудня, повідомляє німецьке видання Die Zeit.
Крім того, Україні передадуть шість-сім зенітних танків Gepard.
Незважаючи на прохання уряду, федеральний уряд поки що відмовляється передати сучасні танки типу Leopard і Marder. Однак голова оборонного комітету має іншу думку.
Незважаючи на прохання уряду, федеральний уряд поки що відмовляється передати сучасні танки типу Leopard і Marder. Однак голова оборонного комітету має іншу думку.
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