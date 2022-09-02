Військова підтримка українців - єдиний шлях, яким може піти Німеччина - глава МЗС ФРН

15:33 22 серпня Київ, Україна

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розкритикувала президента росії володимира путіна і виступила за продовження постачання озброєнь Україні.

"Путін відмовляється вести переговори навіть щодо спільних питань, зокрема, про співпрацю в галузі міжнародного гуманітарного права. Путін також не бажає приймати інші країни як посередників з врегулювання конфлікту. Німеччина має вибір: або нічого не робити, або підтримувати Україну у військовому відношенні, щоб припинити подальше просування росіян. У ситуації, що склалася, військова підтримка українців - єдиний шлях, яким Німеччина може піти, яким би жахливим він не був. Альтернативою в цій ситуації було б просто кинути мільйони людей напризволяще, Німеччина не може взяти на себе таку відповідальність", - заявила Бербок.

Вона закликала демократичні країни допомогти Україні, оскільки йдеться про захист людського життя. Щодо ФРН, то влада намагається зробити все можливе, при цьому не перетинаючи ту лінію, після якої країна стане учасником війни, зазначила Бербок.



Наприкінці липня Берлін поставив Києву перші три з 15 самохідних зенітних установок Gepard, три реактивні системи залпового вогню Mars II та три броньовані гаубиці PzH на додаток до семи у червні. Крім того, уряд дав компанії Krauss-Maffei Wegmann, виробнику PzH 2000, зелене світло на постачання Києву ще 100 таких систем загальною вартістю 1,7 млрд євро.



Проте в деяких країнах Східної Європи склалася думка, що Німеччина недостатньо ефективно підтримує Україну та зволікає з виконанням своїх зобов'язань. Німецькі опозиційні партії також звинувачують владу у недостатній підтримці Києва.



За даними газети Die Welt, уряд ФРН останніми місяцями ігнорує прохання України про подальші постачання озброєнь. За останні десять тижнів українські дипломати багаторазово порушували питання про постачання зброї у Міністерстві оборони ФРН, але Міноборони так само як і відомство федерального канцлера, надсилало ці запити «у довгу скриньку».