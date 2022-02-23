У всіх українських консульствах і посольствах введена е-черга
15:23 30 вересень Київ, Україна
До тестової системи запису в онлайн-чергу підключені всі 116 консульств і посольств, про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба
.
"Ми повністю ввели в усіх закордонних дипломатичних установах України... електронну чергу. Тепер всі 116 консульств і посольств України мають цей зручний інструмент. Тепер не треба приходити громадянам навмання для того, щоб отримати послуги. Можна заздалегідь записатися, отримати своє вікно, відправити документи для їхнього попереднього розгляду", - сказав Кулеба.
За його словами, електронна черга - це, перш за все, економія часу для громадян.
"По-друге, це безпека наших громадян в умовах пандемії ... По-третє - це викорінює корупцію, оскільки людина подає документи онлайн, співробітник заздалегідь бачить всі документи подані, чи належним чином вони оформлені, мінімізований так званий людський фактор, і на вході в посольство ніхто вас не буде смикати за руку з пропозицією посприяти в подачі документів", - розповів Кулеба.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі