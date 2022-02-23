У всіх українських консульствах і посольствах введена е-черга

15:23 30 вересень Київ, Україна

До тестової системи запису в онлайн-чергу підключені всі 116 консульств і посольств, про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба

"Ми повністю ввели в усіх закордонних дипломатичних установах України... електронну чергу. Тепер всі 116 консульств і посольств України мають цей зручний інструмент. Тепер не треба приходити громадянам навмання для того, щоб отримати послуги. Можна заздалегідь записатися, отримати своє вікно, відправити документи для їхнього попереднього розгляду", - сказав Кулеба.

За його словами, електронна черга - це, перш за все, економія часу для громадян.