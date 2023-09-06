Під час навчань українських військових на Заході не вистачає компетентних перекладачів — FT

17:14 28 серпня Київ, Україна





Про це у коментарі The Financial Times



За його словами, Україна та західні союзники часто надають не дуже кваліфікованих перекладачів. Зокрема, проблемою для них став переклад слів, які використовуються у військовому чи технічному контексті. Нестача компетентних перекладачів є головною проблемою, яка уповільнює процес навчання українських військових на Заході.Про це у коментарі The Financial Times сказав заступник голови навчальної місії ЄС нідерландський генерал Мартін Бонн.За його словами, Україна та західні союзники часто надають не дуже кваліфікованих перекладачів. Зокрема, проблемою для них став переклад слів, які використовуються у військовому чи технічному контексті.

"Слова, які ніхто не використовує у повсякденному житті", - сказав Мартін Бонн.

Видання також звертає увагу на різний склад учнів як за рівнем підготовки, так і за віком. Наприклад, одному військовому 71 рік. Союзники України, які займаються навчанням, припускають, що командири ЗСУ вважають за краще не відривати найбільш кваліфікованих військовослужбовців від виконання завдань на фронті.



Один із співрозмовників також зазначив, що інструкторам доводиться стикатися з ситуаціями, коли ті з українців, які здобували освіту ще за Радянського Союзу, вважають, що "краще знають" предмет вивчення. Водночас співрозмовники наголошують на високій мотивації українських військовослужбовців.



До кінця 2023 року у Німеччині мають пройти навчання 10 тисяч українських військових. Це частина широкої програми Заходу щодо оснащення ЗСУ танками, артилерією та системами протиповітряної оборони. Як пише FT, загалом Київ планує навчити у військових таборах Європи та США понад 60 тисяч людей.