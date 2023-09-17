Під час нічної атаки силами ППО було збито 12 з 16 повітряних цілей.

10:10 17 вересня Київ, Україна

Як уже повідомлялося, у ніч на 17 вересня росія вдарила територією України крилатими ракетами та ударними БПЛА. Усі ракети було випущено з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса у Волгоградській області. Дрони теж запускалися з території Росії - Приморсько-Охтарського та з окупованого Криму - Чауда.

Основним напрямом удару був південь Одеської області.

Загалом було зафіксовано 16 засобів повітряного нападу: шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили 12 повітряних цілей.

"Протиповітряна оборона працювала за маршрутом проходження ракет і безпілотників. До відбиття нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби поразки", - зазначили у Повітряних силах.

Усього було знищено 12 повітряних цілей: шість ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, в Україні була масштабна тривога через ракетну загрозу.