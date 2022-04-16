У Львові відкрилося почесне консульство Республіки Індонезія

Відкриття почесного консульства Індонезії у Львові стане ще одним кроком до розвитку багатовекторного співробітництва між країнами.
Про це заявив під час брифінгу голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Очолить установу почесний консул Республіки Індонезія у Львові Андрій Іонов. Його представив надзвичайний і повноважний посол Індонезії в Україні Юдді Кріснанді, який з робочим візитом перебуває у Львівській області.
Він додав, що мав плідну розмову з головою Львівської ОДА, під час якої обговорювали перспективу співпраці між Індонезією та Україною, зокрема, Львівською областю та Львовом, які показують надзвичайно швидкий розвиток, а також потенціал для співпраці в економічній, торговельній, освітній сферах, туризмі та культурі.
Іонів, в свою чергу, зазначив, що для нього це велика честь стати почесним консулом, і він докладе «всіх зусиль для того, щоб розвивати так звану економічну дипломатію і не забувати про посилення і розвиток культурних відносин між двома країнами».
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