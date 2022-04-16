У Львові відкрилося почесне консульство Республіки Індонезія

08:23 23 липня Київ, Україна

Відкриття почесного консульства Індонезії у Львові стане ще одним кроком до розвитку багатовекторного співробітництва між країнами.

Про це заявив під час брифінгу голова Львівської ОДА Максим Козицький.

«Когорта почесних консульств, які знаходяться на Львівщині, поповниться почесним консульством однієї з найбільших країн південно-східної Азії - Індонезії. Це 21 консульство у Львові, включаючи Генеральні», - сказав Козицький.

Очолить установу почесний консул Республіки Індонезія у Львові Андрій Іонов. Його представив надзвичайний і повноважний посол Індонезії в Україні Юдді Кріснанді, який з робочим візитом перебуває у Львівській області.

«Нам дуже приємно відкривати сьогодні одне з багатьох почесних консульств, які вже тут є у Львові. І маю честь представити Андрія Іонова, який стане тим мостом, який зможе зробити відносини наших двох країн більш тісними», - заявив Кріснанді.

Він додав, що мав плідну розмову з головою Львівської ОДА, під час якої обговорювали перспективу співпраці між Індонезією та Україною, зокрема, Львівською областю та Львовом, які показують надзвичайно швидкий розвиток, а також потенціал для співпраці в економічній, торговельній, освітній сферах, туризмі та культурі.

«Сподіваюся, що почесне консульство у Львові працюватиме на благо як урядів обох країн, так і громадян та представників бізнесу», - підкреслив посол.

Іонів, в свою чергу, зазначив, що для нього це велика честь стати почесним консулом, і він докладе «всіх зусиль для того, щоб розвивати так звану економічну дипломатію і не забувати про посилення і розвиток культурних відносин між двома країнами».