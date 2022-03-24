Щоб уникнути війни НАТО і РФ, НАТО не відправлятиме своїх миротворців в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не розміщуватиме миротворчу місію в Україні, як того просили у Варшаві. Під час брифінгу він пояснив, що розгортання сил означало б повноцінну війну НАТО з Росією.
«Ми обговорювали низку питань і меседж такий, що ми маємо бути об'єднані, а також маємо надавати підтримку Україні. Водночас, ми маємо відповідальність забезпечити, що цей конфлікт не став війною між НАТО і Росією і саме тому члени Альянсу чітко сказали, що ми не будемо розгортати на території України, бо це означатиме повноцінний конфлікт із російськими збройними силами». , – сказав Столтенберг. .
Раніше у Польщі заявили, що під час сьогоднішнього саміту НАТО буде запропоновано ввести в Україну миротворчу місію. «Така миротворча місія принесе мир на більшу частину України. Я не думаю, що Путін наважиться напасти на НАТО. Це своєрідний виклик західним країнам мислити ширше, далі, думати як захищати Україну», – сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Росія вважає, що якщо НАТО направить своїх миротворців до України, це буде прямим зіткненням збройних сил Росії та альянсу. Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував пропозицію Польщі направити в Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/nato-priynyalo-rishennya-shchodo-mirotvorciv-dlya-ukrajini-832647.html
«Ми обговорювали низку питань і меседж такий, що ми маємо бути об'єднані, а також маємо надавати підтримку Україні. Водночас, ми маємо відповідальність забезпечити, що цей конфлікт не став війною між НАТО і Росією і саме тому члени Альянсу чітко сказали, що ми не будемо розгортати на території України, бо це означатиме повноцінний конфлікт із російськими збройними силами». , – сказав Столтенберг. .
Раніше у Польщі заявили, що під час сьогоднішнього саміту НАТО буде запропоновано ввести в Україну миротворчу місію. «Така миротворча місія принесе мир на більшу частину України. Я не думаю, що Путін наважиться напасти на НАТО. Це своєрідний виклик західним країнам мислити ширше, далі, думати як захищати Україну», – сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Росія вважає, що якщо НАТО направить своїх миротворців до України, це буде прямим зіткненням збройних сил Росії та альянсу. Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував пропозицію Польщі направити в Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/nato-priynyalo-rishennya-shchodo-mirotvorciv-dlya-ukrajini-832647.html
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