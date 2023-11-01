Внутрішньо переміщені особи: зміни в оформленні виплат із листопада

16:24 01 листопада Київ, Україна

З 1 листопада внесено зміни до процедури оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які вперше звертаються для отримання такої допомоги.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.



Тепер для оформлення виплат ВПО повинен звернутися один представник від усієї сім'ї, замість того, щоб кожен член сім'ї звертався окремо, як це було раніше.



Допомога призначається на кожного члена сім'ї, інформація про якого міститься в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО. Ці виплати надаються у вигляді щомісячної державної допомоги на проживання у розмірі 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей, а також 2 тисячі гривень для всіх інших ВПО.



Ці зміни були внесені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 липня 2023 року №789.



Для отримання додаткової інформації та у разі виникнення питань щодо цих виплат рекомендується звертатися до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб за цілодобовою гарячою лінією за коротким номером 15-48 або за гарячою лінією Уповноваженого з питань ВПО за номером телефону (066) 81 -62-39.