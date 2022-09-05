Внутрішньо переміщені особи з Криму мають право на грошову допомогу

12:56 05 вересня Київ, Україна

Внутрішньо переміщені особи з АР Крим та Севастополя мають право на грошову допомогу нарівні з іншими переселенцями.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.



У відомстві наголосили, що на грошову допомогу від держави мають право люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території (зокрема, ТОТ АР Крим та м.Севастополь); з територіальних громад, які розташовані в районі проведення військових (бойових) дій або перебувають в оточенні (блокуванні). А також громадяни, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження через збройну агресію росії та які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат.