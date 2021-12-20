ВМС України отримають на озброєння 16 патрульних катерів Mark VI

За повідомленням МЗС України, Конгрес США схвалив рішення про продаж нашій країні патрульних катерів Марк VI. Всього вартість 16-ти катерів і супутнього до них обладнання складе близько $ 600 млн.

Шість з вищевказаних катерів вже готуються для передачі Україні в рамках військової допомоги США за відповідними американськими програмами. Решта катерів можуть бути закуплені урядом України у США в рамках програми Міжнародні військові продажу (FMS).

"Цей важливий крок щодо посилення обороноздатності України на море свідчить про зростання довіри між Україною і США", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр також зазначив, що катери допоможуть ВМС України протистояти потенційним загрозам, які мають місце в Чорному і Азовському морях.

Патрульні катери класу Mark VI - це швидкісні судна, призначені для патрулювання прибережних морських територій і захисту портової інфраструктури. Катер може розвивати швидкість до понад 35 морських вузлів (63 км / ч). Катери будуть оснащені сучасним обладнанням, зокрема, гарматними системами MSI Seahawk A2 і МК 44.

Також повідомлялося, що українські військові отримають можливість встановити на катерах Mark VI ракетні комплекси малої дальності для знищення кораблів противника.

Нагадаємо, що в минулому році два американських катери типу Island увійшли до складу ВМС України. Вони отримали назви Слов'янськ і Старобільськ.