ВМС України і Румунії провели навчання в Чорному морі

19:59 19 квітень Київ, Україна

В акваторії Чорного моря пройшли багатоетапні українсько-румунські навчання типу «PASSEX», відповідно до стандартів НАТО.





Про це повідомила пресслужба ВМС України.

"У другій половині минулого тижня, відповідно до плану міжнародного співробітництва, ВМС України провели спільне українсько-румунське тренування PASSEX в акваторії Чорного моря. У маневрах брали участь сили та засоби ВМС України і корвет румунський Horia Macellariu", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що тренування було "дуже щільним і складалося з декількох етапів". Після зустрічі кораблів в точці рандеву, проведення візуального розпізнавання і перевірки зв'язку, були розпочаті тренування з маневрування в строях і ордерах.

Потім учасники маневрів перейшли до корабельного бойового навчання з відбиття атак швидкісних малорозмірних цілей. Надалі відпрацьовувалося поповнення запасів на ходу траверзним способом і контроль за цивільним судноплавством в заданому районі морської акваторії.

В тренувальну програму також були включені тренування з боротьби за живучість, під час яких румунський корвет грав роль пошкодженого корабля, а українські моряки відпрацьовували техніку його буксирування.



Ще однією важливою складовою навчань стало відбиття повітряних ударів противника під час нападу на корабель. Спільне тренування закінчилося урочистим проходженням кораблів в морі.