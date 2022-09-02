Замість повної заборони росіянам хочуть значно ускладнити процес отримання віз

15:26 26 серпня Київ, Україна

Уряд Чехії, яка головує в Євросоюзі, пропонує призупинити дію угод про спрощення візового режиму з росією.

Якщо пропозиція буде прийнята, росіяни, як і раніше, зможуть подавати заяви на короткострокові туристичні візи. Але час обробки зросте, бюрократії побільшає, а ціна збільшиться з 35 до 80 євро.

Про це розповів глава чеського МЗС Ян Ліпавскі.



Країни ЄС, за словами Ліпавскі, як і раніше, не досягли консенсусу. Джерела Bloomberg з-поміж європейських чиновників кажуть, що скасування угоди про спрощену видачу віз — це перший крок, але низка країн, включаючи Естонію, хочуть рішучіших заходів.



З ідеєю припинити видачу шенгенських віз росіянам на початку серпня виступив президент України Володимир Зеленський, за словами якого все населення росії несе відповідальність за війну, оскільки «обрало такий уряд і не бореться з ним». Росіяни повинні «жити у своєму світі, доки не змінять свою філософію», заявив Зеленський.



Його ідею підтримали балтійські країни, зокрема, Естонія, прем'єр якої Кая Каллас заявила, що «відвідування Європи – це привілей, а не право людини». До неї приєдналася прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка заявила, що росіянам не можна дозволяти «жити нормальним життям», допоки кремль веде війну.



Ідею опустити «залізну завісу» підтримали Словаччина, Словенія, Польща та Данія. Проти виступили Португалія, Греція, Кіпр, Франція, Нідерланди та Німеччина.



Якщо загальноєвропейської заборони не буде, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія та Польща можуть ухвалити «регіональне рішення», повідомив у вівторок литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.



Фінляндія з 16 серпня у 10 разів скоротила видачу росіянам шенгенських віз: замість 1000 заяв приймається лише 500, з яких лише 100 – на туристичні візи, а основна частина – на робочі, навчальні та для поїздок до родичів.



Естонія з 11 серпня закрила кордони для громадян росії з шенгенськими візами, які видавала сама, а з 17 серпня - для володарів усіх віз.



Кількість росіян у Євросоюзі, «на жаль», продовжує зростати і на першому тижні серпня досягла 850 000, повідомив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, додавши, що потрібна загальноєвропейська заборона на візи.