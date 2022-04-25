Замість Монастирського в Раду зайшов новий "слуга народу"

17:41 27 липня Київ, Україна

Сумчанин Антон Швачко офіційно зайняв місце нардепа IX скликання замість члена партії "Слуга народу" Дениса Монастирського, якого призначили головою МВС.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК 27 липня.



Так, Комісія прийняла рішення зареєструвати Антона Швачка народним депутатом, обраним на виборах 21 липня 2019 за списком "Слуги народу".



Варто відзначити, що Швачко був включений в список народних депутатів під номером №139.



Після виборів до Верховної Ради Антон Швачко працював в штабі партії "Слуга народу" в Сумській області.



Що відомо про Антона Швачка?

Відзначимо, що інформації у вільному доступі про нового нардепа трохи. Так, станом на кінець червня 2021 року Антон Швачко працював головою обласного секретаріату партії "Слуга народу" в Сумській області.



Народився Антон Швачко 11 грудня 1992 у Сумах, зараз йому 28 років. За даними порталу "Чесно", ще в серпні 2019 він писав про "лаву запасних" Слуги народу.



Що стосується освіти, то Швачко закінчив факультет маркетингу Сумського національного аграрного університету. Отримав освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю "Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог".



Коли в 2019 році Швачко подавав документи як кандидат від "Слуги народу" в ЦВК, в офіційній біографії було зазначено, що він безпартійний і безробітний.