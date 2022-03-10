Замість бензовозів ворожі трубопроводи – агресор у розпачі
07:42 10 березень Київ, Україна
Російські окупанти на захопленій території хочуть розгорнути мережу польових трубопроводів та заправок, щоб вирішити проблеми з логістикою.
Агресор також втратив у боях з нашими захисниками 60 цистерн і майже 500 вантажівок, і ці "логістичні" втрати в чомусь зумовили й втрати "бойові" - на рівні 12 тисяч військових убитими, 1300 одиниць бронетехніки і понад 120 літаків і вертольотів знищено.
"За наявною інформацією, окупантами розглядається питання організації ефективного забезпечення власних військ пальним за рахунок використання стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів. Також ворог планує створити мережу польових трубопроводів на тимчасово захопленій території України, з можливістю їхнього підключення до центрального нафтопродуктопроводу та перекачування пального з території Республіки Білорусь," - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
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