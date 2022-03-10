Замість бензовозів ворожі трубопроводи – агресор у розпачі

07:42 10 березень Київ, Україна

Російські окупанти на захопленій території хочуть розгорнути мережу польових трубопроводів та заправок, щоб вирішити проблеми з логістикою.

Агресор також втратив у боях з нашими захисниками 60 цистерн і майже 500 вантажівок, і ці "логістичні" втрати в чомусь зумовили й втрати "бойові" - на рівні 12 тисяч військових убитими, 1300 одиниць бронетехніки і понад 120 літаків і вертольотів знищено.