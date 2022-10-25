Разом із поверненням українського прапора в Крим прийде Євросоюз

Для приходу українського прапора у Крим потрібна підтримка – оборонна, фінансова, санкційна.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у ході виступу на парламентському саміті Кримської платформи у вівторок, 25 жовтня.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у ході виступу на парламентському саміті Кримської платформи у вівторок, 25 жовтня.
За його словами, для досягнення цієї мети "нам потрібна достатня підтримка - оборонна, фінансова, санкційна - як фундамент майбутнього Криму".
А після виходу України на свої кордони буде потрібний "ваш досвід – з безпеки, політичний, юридичний, соціальний", сказав Зеленський.
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