Разом із поверненням українського прапора в Крим прийде Євросоюз

13:55 25 жовтня Київ, Україна

Для приходу українського прапора у Крим потрібна підтримка – оборонна, фінансова, санкційна.



На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у ході виступу на парламентському саміті Кримської платформи у вівторок, 25 жовтня.

"Прихід українського прапора до Криму – це прихід на півострів Європейського Союзу у повному розумінні цих слів, усіх рівнів нашої інтеграції. Повернення українського прапора до Криму – це повернення звичайних для Європи "нормальностей" – безпечної, соціальної, культурної. Це колосальні можливості для розвитку. Усього цього у Криму зараз немає, не може бути. Росія позбавила наш острів розвитку. Повернення українського прапора – це захист прав людини, свобода для всіх людей у Криму, для всіх громад”, - сказав Зеленський.

За його словами, для досягнення цієї мети "нам потрібна достатня підтримка - оборонна, фінансова, санкційна - як фундамент майбутнього Криму".



А після виходу України на свої кордони буде потрібний "ваш досвід – з безпеки, політичний, юридичний, соціальний", сказав Зеленський.