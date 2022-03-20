Втручання в місцеві вибори України: послу Угорщини вручили ноту протесту

16:10 26 жовтня Київ, Україна

В Україні був зафіксований факт агітації офіційних осіб Угорщини за одну з політпартій, в зв'язку з цим МЗС України вручило угорському послу ноту протесту.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Сьогодні в МЗС був запрошений посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, якому була вручена нота протесту в зв'язку з фактами політичної агітації угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах України 25 жовтня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що угорському дипломату доведено позицію МЗС про неприпустимість винесення в публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини, особливо в день виборів, коли зобов'язує виборча тиша, із закликами до громадян України угорського походження голосувати за партію угорців - Товариство угорської культури Закарпаття.

"Такі дії угорських чиновників суперечать статті 60 Закону України "Про місцеві вибори", а також статті 57 Виборчого кодексу України, якими заборонено іноземцям брати участь у передвиборчій агітації. Всім громадянам України, згідно з Конституцією і законами України, створені рівні можливості для реалізації своїх виборчих прав демократичним шляхом і відповідно до міжнародних стандартів", - додали в МЗС.

Вказується, що Міністерство в черговий раз закликало угорську сторону поважати законодавство України і не робити кроків, які свідчать про пряме втручання у внутрішні справи України і які не відповідають добросусідському характеру українсько-угорських відносин.