Влада Великобританії ввела санкції проти голови РПЦ

Активний прихильник російської агресії, глава Російської православної церкви патріарх Кирил потрапив під санкції Великої Британії

"Ми націлюємося на посібників та виконавців путінської війни, які принесли Україні невимовні страждання, включаючи насильницьке переміщення та усиновлення дітей", - заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.