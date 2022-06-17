Влада Великобританії ввела санкції проти голови РПЦ

Активний прихильник російської агресії, глава Російської православної церкви патріарх Кирил потрапив під санкції Великої Британії
Це перші іноземні санкції, пов'язані з війною, які торкнулися голови РПЦ. Патріарх зазнавав широкої критики за підтримку вторгнення Москви в Україну, а деякі правозахисні групи закликали до пред'явлення йому звинувачення Міжнародним кримінальним судом. Ввести санкції проти Кирила намагався Євросоюз, проте проти цього виступила влада Угорщини.
Також Лондон ввів санкції проти уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової за «примусове переміщення та усиновлення українських дітей» у рамках нової хвилі санкцій проти росії через українську кризу.
Наприкінці травня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує отримання російського громадянства дітям з так званих "ДНР" і "ЛНР", а також окупованих російськими військами Херсонської та Запорізької областей України.. Британська влада стверджує, що таким чином дитячий омбудсмен виявився причетним до насильницького вивезення та усиновлення в росії 2000 українських дітей.
Також Лондон ввів санкції проти уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової за «примусове переміщення та усиновлення українських дітей» у рамках нової хвилі санкцій проти росії через українську кризу.
Наприкінці травня президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує отримання російського громадянства дітям з так званих "ДНР" і "ЛНР", а також окупованих російськими військами Херсонської та Запорізької областей України.. Британська влада стверджує, що таким чином дитячий омбудсмен виявився причетним до насильницького вивезення та усиновлення в росії 2000 українських дітей.
Крім них до списку санкцій потрапили:
- депутат Мосміськдуми Сергій Савостьянов;
- президент та член ради директорів групи компаній «Волга-Дніпро» Олексій Ісайкін;
- чотири полковники з 64-ї окремої мотострілецької бригади, «підрозділи, яке, як відомо, вбивало, насилувало і катувало мирних жителів у Бучі»;
- члени «Комітету порятунку миру та порядку» - «організації, що співпрацює з російською армією для підтримки окупації Херсонської області»;
- російські організації, «відповідальні за постачання авіаційних запчастин для збройних сил М'янми».
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