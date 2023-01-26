Влада України вимагає поставки винищувачів

14:22 26 січня Київ, Україна

Українські дипломати стверджують, що постачання західної авіації є лише питанням часу.



Українська влада слідом за поставками бойових танків вимагає поставки і західних винищувачів, і може їх отримати, розраховуючи в цьому питанні на підтримку країн Балтії.

"Наступним кроком стануть винищувачі", - цитує видання Politico дипломата з однієї з країн Північної Європи після того, як Німеччина заявила про постачання Україні танків Leopard, а США оголосили про відправку в Україну 31 танка Abrams.



За словами співрозмовників Politico, це питання є ще більш спірним, ніж обговорення поставок західних танків в Україну, через побоювання ескалації конфлікту в Україні. Тим не менш, ймовірність отримання західної авіації існує. Розмови із більш ніж пів дюжиною західних військових чиновників та дипломатів підтверджують, що внутрішні дебати про постачання Україні реактивних винищувачів уже ведуться, ініційовані українськими офіційними особами за підтримки країн Балтії.



За словами одного з дипломатів, з яким спілкувалися журналісти, Вашингтон повідомив Києву, що постачання літаків "наразі неможливе". Як зазначив співрозмовник Politico:

"Це червона риса, але минулого літа червоною рисою були комплекти HIMARS, і ця риса зрушила. Потім були бойові танки - і знову вона зрушила".

Інший дипломат, представник однієї з європейських держав, наголосив, що швидкість постачання західної зброї в Україну збільшується, додавши, що обговорення передачі Києву винищувачів може відбутися зовсім скоро.

"Винищувачі сьогодні абсолютно немислимі. Але ми можемо обговорити це за два-три тижні".



Тему поставок західних винищувачів в Україну порушив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, який заявив у парламенті, що уряд Нідерландів хотів би поставити винищувачі F-16, якщо їх запросить Київ.

"Ми відкриті, у нас немає табу", - сказав він.



Європейські союзники України передбачають, що конфлікт із рф може тривати ще три-п'ять років або довше, і є побоювання, що Захід близький до межі того, що може бути надано, не викликаючи різкої реакції москви.

"Багато країн на Заході вважають, що якби ми поставили Україні всю техніку, яку вони просили у нас на першому етапі війни, то була б сильна російська реакція, зокрема, ядерна. Можна назвати це процесом звикання [путіна]", - сказав дипломат.



Зараз стратегія є повільною, але неухильно зростаючою тенденцією підтримки Заходу, від протитанкових Javelin і переносних систем ППО, таких як "Стінгери", до HIMARS, а останнім часом - ракет "земля-повітря" Patriot, танків і бронетехніки.



Таким чином, постачання літаків є "тільки питанням часу", передбачив той же дипломат.



25 січня стало відомо, що США вирішили передати Україні 31 танк Abrams. Таким чином США приєдналися до Німеччини, уряд якої офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволив реекспорт цих машин іншим країнам.



Також існує можливість, що Україна отримає від Франції танки Leclerc власного виробництва. Крім того, Швеція висловила готовність поділитись своїми танками Stridsvagn 122.