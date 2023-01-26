Влада України вимагає поставки винищувачів

Українські дипломати стверджують, що постачання західної авіації є лише питанням часу.
Українська влада слідом за поставками бойових танків вимагає поставки і західних винищувачів, і може їх отримати, розраховуючи в цьому питанні на підтримку країн Балтії.
Українська влада слідом за поставками бойових танків вимагає поставки і західних винищувачів, і може їх отримати, розраховуючи в цьому питанні на підтримку країн Балтії.
За словами співрозмовників Politico, це питання є ще більш спірним, ніж обговорення поставок західних танків в Україну, через побоювання ескалації конфлікту в Україні. Тим не менш, ймовірність отримання західної авіації існує. Розмови із більш ніж пів дюжиною західних військових чиновників та дипломатів підтверджують, що внутрішні дебати про постачання Україні реактивних винищувачів уже ведуться, ініційовані українськими офіційними особами за підтримки країн Балтії.
За словами одного з дипломатів, з яким спілкувалися журналісти, Вашингтон повідомив Києву, що постачання літаків "наразі неможливе". Як зазначив співрозмовник Politico:
Інший дипломат, представник однієї з європейських держав, наголосив, що швидкість постачання західної зброї в Україну збільшується, додавши, що обговорення передачі Києву винищувачів може відбутися зовсім скоро.
Тему поставок західних винищувачів в Україну порушив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, який заявив у парламенті, що уряд Нідерландів хотів би поставити винищувачі F-16, якщо їх запросить Київ.
Європейські союзники України передбачають, що конфлікт із рф може тривати ще три-п'ять років або довше, і є побоювання, що Захід близький до межі того, що може бути надано, не викликаючи різкої реакції москви.
Зараз стратегія є повільною, але неухильно зростаючою тенденцією підтримки Заходу, від протитанкових Javelin і переносних систем ППО, таких як "Стінгери", до HIMARS, а останнім часом - ракет "земля-повітря" Patriot, танків і бронетехніки.
Таким чином, постачання літаків є "тільки питанням часу", передбачив той же дипломат.
25 січня стало відомо, що США вирішили передати Україні 31 танк Abrams. Таким чином США приєдналися до Німеччини, уряд якої офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволив реекспорт цих машин іншим країнам.
Також існує можливість, що Україна отримає від Франції танки Leclerc власного виробництва. Крім того, Швеція висловила готовність поділитись своїми танками Stridsvagn 122.
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